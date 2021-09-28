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Dünya

Kuzey Kore kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore'nin, sabah erken saatlerde doğu kıyısından denize doğru kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İdris Sülün   | 28.09.2021
Kuzey Kore kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi

İstanbul

BBC'nin haberine göre Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlediği bilgisini paylaştı.

Füze denemesi, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi'nin, ülkesinin kendini savunma ve silahları test etme hakkını kimsenin inkar edemeyeceğini ifade etmesinin üzerine gerçekleşti.

Pyongyang yönetimi, bu ayın başında hem balistik hem de hareketli füze denemesi yapmıştı.

Öte yandan Kuzey tarafı, birkaç gün önce Güney Kore ile görüşmeye istekli olduğunu ifade etmişti.

ABD Ordusundan yapılan açıklamada, füze denemesinden haberdar oldukları ve bunun, ABD askeri personeli veya müttefikleri için acil tehdit oluşturmadığı belirtilmişti.

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