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Dünya

Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Japon hükümeti Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu, "J-Alert" erken uyarı sistemi, halka tahliye çağrısı yaptı.

Ahmet Furkan Mercan  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Kuzey Kore füze denemesi yaptı

TOKYO/SEUL

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

"J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.

Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti.

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