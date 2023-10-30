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Dünya

Kuzey Kore, Angola'daki büyükelçiliğini kapattı

Kuzey Kore, Angola'nın başkenti Luanda'daki büyükelçiliğinin kapatıldığını açıkladı.

Aleyna Çil  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Kuzey Kore, Angola'daki büyükelçiliğini kapattı

Ankara

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore'nin Luanda'daki diplomatik misyonunu kapattığını, ardından Büyükelçi Jo Pyong-chol'un 27 Ekim'de Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'ya "veda ziyareti"nde bulunduğunu duyurdu.

Angola ile diplomatik ilişkileri 1975'e uzanan Kuzey Kore, Luanda'daki diplomatik misyonunu 1998'te öğrenilemeyen bir nedenle kapattıktan sonra 2013'te tekrar hizmete açmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Kuzey Kore'ye yaptırımları çerçevesinde Angola, 2017'de Kuzey Kore inşaat firması "Mansudae Angola" ile tüm anlaşmalarını sonlandırmış ve işçilerin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Kuzey Kore, 23 Ekim'de de Uganda'nın başkenti Kampala'daki elçiliğini kapattığını bildirmişti.

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