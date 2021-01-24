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Dünya

Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna boru döşeme gemisinin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında tekrar çalışmaya başladığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 24.01.2021
Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı

Moskova

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu belirtmişti.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.


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