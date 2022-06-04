Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem
Kuveyt'in güneyindeki El-Ahmedi ilinde şafak vakti 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul
Kuveyt'in resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Ulusal Sismoloji Ağı yöneticisi Abdullah el-Anzi, depremin şafak vakti yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini söyledi.
Anzi, depremin ülke genelinde birçok kişi tarafından hissedildiğini belirtti.
Bu arada Kuveyt İtfaiyesi, deprem sonucunda herhangi bir hasar kaydedilmediğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.