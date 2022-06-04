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Dünya

Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem

Kuveyt'in güneyindeki El-Ahmedi ilinde şafak vakti 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yassine Aydi, Ali Semerci   | 04.06.2022
Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Kuveyt'in resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Ulusal Sismoloji Ağı yöneticisi Abdullah el-Anzi, depremin şafak vakti yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini söyledi.

Anzi, depremin ülke genelinde birçok kişi tarafından hissedildiğini belirtti.

Bu arada Kuveyt İtfaiyesi, deprem sonucunda herhangi bir hasar kaydedilmediğini duyurdu.

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