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Dünya

Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.

Safiye Karabacak   | 29.09.2020
Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

İstanbul

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu. 

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