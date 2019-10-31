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Dünya

Kuveyt Filistin'e ilk defa büyükelçi atadı

Kuveyt, Filistin'e ilk kez büyükelçi atama kararı aldı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Çağrı Koşak   | 31.10.2019
Kuveyt Filistin'e ilk defa büyükelçi atadı

Kuveyt

Kuveyt'in El-Enba gazetesinin haberine göre, Aziz el-Dihani, Kuveyt'in gayrimukim (yerleşik olmayan) Filistin Büyükelçisi olarak atandı.

Büyükelçi görevini Ürdün'den yürütecek

Dihani'nin büyükelçilik görevini Ürdün'den yürüteceği ifade edildi.

Haberde, atama kararının Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinin ardından kesinleştiği bilgisine yer verildi.


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