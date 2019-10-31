Kuveyt Filistin'e ilk defa büyükelçi atadı
Kuveyt, Filistin'e ilk kez büyükelçi atama kararı aldı.
Kuveyt
Kuveyt'in El-Enba gazetesinin haberine göre, Aziz el-Dihani, Kuveyt'in gayrimukim (yerleşik olmayan) Filistin Büyükelçisi olarak atandı.
Büyükelçi görevini Ürdün'den yürütecek
Dihani'nin büyükelçilik görevini Ürdün'den yürüteceği ifade edildi.
Haberde, atama kararının Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinin ardından kesinleştiği bilgisine yer verildi.
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