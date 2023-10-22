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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların görüldüğü Sderot’tan yayındayız. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Spor Salonu'nda partisinin 12. Olağan Büyük Kongresi2nde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor

Kuveyt, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara destek için hava köprüsü kuruyor.

Mehmet Nuri Uçar  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor

İstanbul

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yükünü hafifletmek için hava köprüsünün kurulduğunu ve yardım operasyonlarının yarın başlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sabah, söz konusu desteğin İsrail'in "canice saldırganlığının" etkilerini hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Kuveyt hava köprüsü kapsamında, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren acil ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra insani yardımlar taşıyan uçakların Mısır'ın El-Ariş kentine gideceğini aktaran Bakan Sabah, yardımların buradan da Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağını ifade etti.

Sabah, yardımların bu hafta boyunca her gün gönderileceğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan ve 16 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle binlerce kişi yaşamını kaybederken, yaralıların sayısı 13 bini aştı.

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