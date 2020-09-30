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Dünya

Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla Irak ve Libya'da yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından Irak ve Libya'da yas ilan edildi.

Said İbicioğlu,Ekrem Biçeroğlu   | 30.09.2020
Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla Irak ve Libya'da yas ilan edildi

İstanbul

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından Irak ve Libya'da yas ilan edildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak hükümeti ve halkı, kardeş ülke Kuveyt'teki kardeşlerinin Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşıyor." denildi.

Açıklamada, Irak'ta Şeyh Sabah'ın vefatı dolayısıyla bugün itibarıyla bir günlük genel yas ilan edildiği belirtildi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf'a yolladığı mesajda, Şeyh Sabah'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Libya Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yer alan açıklama ise, Libya Başkanlık Konseyi'nin Şeyh Sabah'ın vefatı dolayısıyla 3 günlük yas ilan ettiği ve bayrakların yarıya indirildiği aktarıldı.

Kuveyt Emiri'nin hayatını kaybetmesinin ardından Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de yas ilan edilmişti.


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