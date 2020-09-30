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Dünya

Kuveyt Emiri'nin cenaze törenine sadece akrabaları katılacak

Kuveyt Emirlik Divanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla düzenleceğini açıkladı.

Halime Afra Aksoy   | 30.09.2020
Kuveyt Emiri'nin cenaze törenine sadece akrabaları katılacak

Kuveyt

Kuveyt Emirlik Divanı'nca yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle sundukları içten taziyeleri ve hissettikleri duyguları takdir ettiklerini ancak güvenlik ve halk sağlığı gerekliliklerine uygun olarak cenaze merasimine katılımın sadece Emir'in akrabalarıyla sınırlı olacağı belirtildi. 

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

Ülkede ayrıca Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ve devlet kurumlarında 3 gün süreyle tatil ilan edilmişti.

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