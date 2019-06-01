Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devraldı.

Betül Yürük   | 01.06.2019
Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

New York

15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin geçici üyelerinden Kuveyt, haziran ayı için dönem başkanlığını Endonezya'dan devraldı. 

2018-2019 yılları için konseye ikinci kez seçilen Kuveyt, ilk olarak 1979 yılında BM Güvenlik Konseyinde koltuk kazanmıştı.

BM Güvenlik Konseyine üçüncü kez dönem başkanlığı yapacak olan Kuveyt, bu ay savaş ve çatışmalarda kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler ile ilgili konseye bir karar tasarısı getirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

'Bölge oldukça hassas ve tehlikeli bir noktada'

'Bölge oldukça hassas ve tehlikeli bir noktada'

Kuveytli yetkiliden 'ABD ile İran arasında müzakereler başladı' açıklaması