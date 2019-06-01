Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı
Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devraldı.
New York
15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin geçici üyelerinden Kuveyt, haziran ayı için dönem başkanlığını Endonezya'dan devraldı.
2018-2019 yılları için konseye ikinci kez seçilen Kuveyt, ilk olarak 1979 yılında BM Güvenlik Konseyinde koltuk kazanmıştı.
BM Güvenlik Konseyine üçüncü kez dönem başkanlığı yapacak olan Kuveyt, bu ay savaş ve çatışmalarda kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler ile ilgili konseye bir karar tasarısı getirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.