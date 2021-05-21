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Dünya

Kuveyt, Bahreyn ve BAE, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze'deki Filistinli direniş grupları ve İsrail arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Muhammed Semiz   | 21.05.2021
Kuveyt, Bahreyn ve BAE, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Istanbul

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve ateşkese giden süreçte uluslararası ve Arap ülkelerinin çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Ateşkes, Filistinli kardeşlerimizin akan kanının durması ve işgalci İsrail'in sorumlu olduğu düşmanlığın sona ermesi yolunda atılmış bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, Gazze'de akan kanın durması ve askeri operasyonların sona ermesi için Mısır'ın gösterdiği çabadan övgüyle söz edilerek, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki ateşkesten memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin sorununun iki devletli çözüm temelinde uluslararası meşru kararlara uygun çözülmesine yönelik uluslararası çabaların ve Ortadoğu'da kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi için çalışmaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

BAE’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Lana Zeki Nuseybe ise Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail ve Filistinliler arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "BAE, ateşkes anlaşmasının sağlam ve kalıcı olmasını, barış sürecinin daha geniş bir bağlamda yeniden başlamasına katkıda bulunacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, gece 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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