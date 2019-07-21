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Dünya

Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, bu ay sonu "Yüzyılın Anlaşması" kapsamındaki ekonomik kalkınma paketine destek için Orta Doğu turuna çıkacak.

İslam Doğru   | 21.07.2019
Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor

New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu ay sonu İsrail-Filistin barış görüşmeleri kapsamında Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

ABD basınında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre, Kushner, İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştirecek.

Kushner öncülüğündeki heyete, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Dışişleri yetkilisi Brian Hook ve Kushner'in yardımcısı Avi Berkowitz de eşlik edecek.

Heyetin ziyaretler kapsamında, geçen ay Bahreyn'de yapılan ekonomik çalıştayın sonuçlarına odaklanması bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde, Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da yapılan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de etkinliği boykota davet etmişti.

Çalıştaya Filistin'in boykot çağrısına rağmen ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, Katar ve Fas katılmıştı.

İsrailli yetkililerin davet edilmediği çalıştaya, bu ülkeden iş insanları ve gazeteciler iştirak etmişti.


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