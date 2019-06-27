Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.78
BIST 100
95,573.12
Altın
1,409.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası

Birleşmiş Milletler İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi öncülüğünde 11 insani yardım kuruluşu, İdlib’e destek için küresel kampanya başlattı.

İslam Doğru   | 27.06.2019
Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) öncülüğünde, Suriye’nin ateş altındaki bölgesi İdlib’e destek için küresel kampanya başlatıldı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, aralarında BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Kadın (UN Women), Çocukları Koruyun (Save the Children), Mülteciler için Uluslarası Kuruluş (International Organization for Migration), Uluslarası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee), Dünya Gıda Programı (World Food Programme) gibi kuruluşların da olduğu 11 insani yardım kuruluşunun, "Dünya İzliyor" etiketiyleyle sosyal medyada paylaşılan video eşliğinde İdlib'e destek kampanyası başlattığı belirtildi.

Açıklamada, İdlib ve çevresindeki alanlarda, aralarında bir milyon çocuğun bulunduğu üç milyon sivilin, artan şiddet nedeniyle ağır ve ölümcül bir tehlike altında olduğu belirtilirken, insani yardım kuruluşları yöneticileri tarafından sivillerin sürekli silahlı çatışma ve şiddetle karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2015'ten beri Suriye'nin diğer bölgelerinden yerinden edilmiş insanların göçü, İdlib'deki nüfusu iki katına çıkardı. Son iki ayın şiddet dalgası sırasında da bölgede en az 330 bin kişinin yerinden oldu. Kaçacak bir yerleri kalmadı. BM Genel Sekreteri aylardır şiddet konusunda uyardı ancak şiddet durmadı ve hatta yavaşlamadı bile."

Sosyal medyada paylaşılan videoda çağrıda bulunan isimlerden olan ve OCHA açıklamasında ifadelerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da "En kötü korkularımız şimdi gerçekleşiyor. Şiddetin durdurulmasındaki siyasi başarısızlığın bedelini masum siviller ödüyor. Uluslararası hukuka göre sivillerin korunması için gerekeni yapın." çağrısı yaptı. 

Saldırıların İdlib'deki kadınlar, çocuklar ve erkekler için ölüm cezası anlamına geldiğini kaydeden Lowcock, "Kampanyamız, saldırı altındaki ailelerle dayanışmayı ifade ediyor ve herkese, neler olduğunu izlediğimiz ve tanık olduğumuz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı
Suud-İran rekabetinin yeni mahalli: Nijerya
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'

Benzer haberler

Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası

Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası

'İdlib'deki saldırılar kabul edilemez'

İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

AB İdlib'deki gelişmelerden endişeli

AB İdlib'deki gelişmelerden endişeli
Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje

Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje
Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı