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Gazze’de Fetih Hareketinin 55. kuruluş yıl dönümü kutlamaları düzenleniyor.
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Dünya

Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinin surlarına, Filistin bayrağı asıldı.

Mustafa Deveci   | 01.01.2020
Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

Kudüs

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Eski Şehir'in kapılarından El-Amud (Şam Kapısı) ile Sahire arasında yer alan surlara, büyük boyutlu bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü. 

Eski Şehir'in surlarına asılan bayrağın üzerinde, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in sembolü yer aldı.

Kentte yaşayan Filistinliler tarafından asıldığı düşünülen bayrak, daha sonra surların üzerine çıkan İsrail polisince indirildi.

Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı asmayı yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen, İsrail polisi buna izin vermiyor.

Filistinliler ise bu engeli aşmak için farklı yöntemlere başvuruyor.



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