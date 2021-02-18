Euro
8.41
Dolar
6.97
BIST 100
1,540.59
Altın
1,778.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kudüs'te öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.

Mustafa Deveci   | 18.02.2021
Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı. Mescid-i Aksa'nın içinde yer alan Kubbetüs Sahra Camisi, çevresindeki karla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı.

Öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.

Kudüslüler, mevsimin ilk karının heyecanıyla gece geç saatlerde sokaklara döküldü.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan Filistinliler kar topu oynayarak eğlendi.

Her yaştan Filistinli, Şam Kapısı'nda Kudüs'e düşen mevsimin ilk karının tadını çıkarırken, bazıları fotoğraf çekti.

Mescid-i Aksa'ya komşu Zeytin Dağı'nda da benzer manzaralar vardı.

Bazı sürücüler, tehlikeye aldırmadan araçlarıyla kaygan zeminde drift yaptı.

630 metre rakıma sahip Kudüs'te en son kar Ocak 2019'da yağmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

Benzer haberler

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 183'üncü kez yıktı

Filistinli analist Culani: Seçimler vasıtasıyla halkın Hamas ile Fetih’in varacağı mutabakata onay vermesi hedefleniyor

Filistinli analist Culani: Seçimler vasıtasıyla halkın Hamas ile Fetih’in varacağı mutabakata onay vermesi hedefleniyor
'Kar savaşçıları' 1031 rakımlı dağlarda yol açma mücadelesi veriyor

'Kar savaşçıları' 1031 rakımlı dağlarda yol açma mücadelesi veriyor
Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı

Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı