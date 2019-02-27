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Dünya

Kudüs Valisi serbest bırakıldı

İsrail güçlerinin bu sabah gözaltına aldığı Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Mustafa Deveci  | 27.02.2019
Kudüs Valisi serbest bırakıldı

Kudüs

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bu sabah İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı serbest bıraktı.

Doğu Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesi, Vali Gays'ın koşulsuz olarak serbest bırakılmasına hükmederken, İsrail güvenlik güçlerine yerel saatle 18.00'e kadar kararı temyize taşıma hakkı tanıdı.

Hakimin verdiği sürenin dolması ve kararın temyize götürülmemesi üzerine Gays serbest bırakıldı.

İsrail güçleri, bu sabah Doğu Kudüs'te Gays'ın da aralarında bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kudüs Valisi Adnan Gays, geçen yıl da birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemelerce serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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