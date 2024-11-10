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Dünya

Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Küba'nın güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.

Derinliği 23,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğu belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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