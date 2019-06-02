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Dünya

Kruvaziyer tekneye çarptı: 5 yaralı

İtalya'nın Venedik kentinde, bir kruvaziyerin iskele ve tekneye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emel Öz Gözellik   | 02.06.2019
Kruvaziyer tekneye çarptı: 5 yaralı

Ankara

İtalya basınında yer alan haberlerde, Venedik'te Giudecca kanalında kontrolü kaybeden büyük bir kruvaziyerin, turist teknesi ve iskeleye çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin iskele ve tekneye çarpmasıyla turistlerin panik içinde kaçtığı görülüyor.

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