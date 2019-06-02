Kruvaziyer tekneye çarptı: 5 yaralı
İtalya'nın Venedik kentinde, bir kruvaziyerin iskele ve tekneye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara
İtalya basınında yer alan haberlerde, Venedik'te Giudecca kanalında kontrolü kaybeden büyük bir kruvaziyerin, turist teknesi ve iskeleye çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin iskele ve tekneye çarpmasıyla turistlerin panik içinde kaçtığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.