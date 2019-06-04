Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.47
Dolar
5.76
BIST 100
90,345.63
Altın
1,323.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
logo
Dünya

Kremlin: Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır." dedi.

Dmitri Chirciu   | 04.06.2019
Kremlin: Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD ile çalışma grubu kurma teklifini gazetecilere değerlendirdi.

"Türkiye’nin, S-400'ün satın almasına ilişkin ABD ile bir çalışma grubu kuracak olması konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri" yönündeki soruya Peskov, "Ankara’nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır. Türkiye, kendi planlarını üçüncü ülkelerle istişare edebilir." yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifini yinelemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Katı atıklar enerjiye dönüşüyor

Katı atıklar enerjiye dönüşüyor

Ege'de bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 16 bini geçti

Bayramı gökyüzünde karşıladılar

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi