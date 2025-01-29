Dolar
35.78
Euro
37.23
Altın
2,758.98
ETH/USDT
3,133.80
BTC/USDT
102,413.00
BIST 100
10,140.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürmek istediklerini söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimiyle diyalog kurulması ve sürdürülmesinden yana olduklarını belirterek, "Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürmek istediklerini söyledi

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yeni yönetimin Rusya’dan tazminat istediğine yönelik haberleri değerlendiren Peskov, “Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum.” ifadesini kullandı.

Peskov, Rus heyetinin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmesiyle ilgili soruya, "Bu önemli bir temas. Çünkü Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurmak ve sürdürmek lazım. Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasına ilişkin Peskov, “Carlson herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne anlama geldiği belli değil.” şeklinde konuştu.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik devam eden yaptırım baskısına yönelik de “Hem ABD hem de Avrupalılar, bu yasa dışı kısıtlamalarla enerji konusundaki ticaret anlaşmalarımıza engeller koymaya çalışıyor.” dedi.

Sözcü Peskov, Rus hükümetinin yaptırımların etkisini hafifletmek için tedbirler aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Asya ile Avrupa arasında en güvenilir güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye'dir
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı
İsrail askerleri, üs yaptıkları Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinde geriye ağır yıkım bıraktı
Bakan Fidan: Sınamalar, Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur

Benzer haberler

Rusya mevcut tarım sezonunda 57 milyon ton tahıl ihracatı planlıyor

Rusya mevcut tarım sezonunda 57 milyon ton tahıl ihracatı planlıyor

İran: Müzakerelerin başlamasına ilişkin Trump'tan herhangi bir mesaj ulaşmadı

ABD Donanması, Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in "kullanılmaması" talimatı verdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürmek istediklerini söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürmek istediklerini söyledi
Concorde'un Oğlu' lakaplı süpersonik jet, ilk kez ses bariyerini aştı

Concorde'un Oğlu' lakaplı süpersonik jet, ilk kez ses bariyerini aştı
ABD-Ermenistan "Stratejik Ortaklığı" ne vadediyor?

ABD-Ermenistan "Stratejik Ortaklığı" ne vadediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet