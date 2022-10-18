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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin, Rusya’nın Ukrayna'da İran İHA’ları kullandığı iddiasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da İran’a ait insansız hava araçları (İHA) kullandığına yönelik iddiaları yanıtlayarak, "Hayır, böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 18.10.2022
Kremlin, Rusya’nın Ukrayna'da İran İHA’ları kullandığı iddiasını reddetti

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’da İran İHA’ları kullandığına" yönelik iddiaları değerlendirdi.

Buna ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Peskov, “Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz. Diğer tüm soruları, Rusya Savunma Bakanlığına iletebilirsiniz.” diye konuştu.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken, Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.

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