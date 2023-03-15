Dolar
18.98
Euro
20.03
Altın
1,923.84
ETH/USDT
1,676.60
BTC/USDT
24,829.00
BIST 100
5,106.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu belirterek, "Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in bugün başkent Moskova'da görüşeceklerine dikkati çeken Peskov, görüşmede ikili ilişkiler, Suriye meselesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Peskov, ilk başta Rus ve Suriye heyetleri arasında müzakerelerin yapılacağını, sonra da Putin ile Esed'in yüz yüze görüşeceğini aktardı.

"ABD ile Karadeniz'deki Amerikan İHA olayıyla ilgili temas olmadı"

Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya değinen Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının olayla ilgili gerekli açıklamayı yaptığına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu konuda bilgi verildiğine işaret etti.

Peskov, Rusya ile ABD arasında olaya ilişkin en üst seviyede temasların olmadığını vurgulayarak, "İlişkilerimiz en düşük noktada, oldukça kötü durumda bulunuyor. Elbette, her iki ülke kendi çıkarlarını savunacak. Ancak, Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor." diye konuştu.

Olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den deprem dayanışması açıklaması
Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu
Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray ve ABD Dışişlerinde temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray ve ABD Dışişlerinde temaslarda bulundu
Litvanya Parlamentosu, Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet