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Dünya

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti için plan yapılıyor

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." ifadesi kullanıldı.

Ali Cura  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti için plan yapılıyor

Moskova

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." dedi.

Uşakov, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.


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