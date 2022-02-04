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Dünya

Kremlin: Putin herkesle görüşmeye hazır ancak sonuç önemli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var." dedi.

Dmitri Chirciu   | 04.02.2022
Kremlin: Putin herkesle görüşmeye hazır ancak sonuç önemli

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi.

Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi:

"Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

"Normandiya Formatı zirvesi için anlaşmaların uygulanması gerekiyor"

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Rusya'nın güvenlikle ilgili yanıtları basına sızdırması imkansız"

ABD'nin, Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu "olumsuz karşıladıklarını" belirtti.

Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

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