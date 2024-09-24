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Dünya

Kremlin: Orta Doğu’daki durumdan endişeliyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla Orta Doğu’da gelinen durumun son derece tehlikeli olduğunu ve endişe duyduklarını söyledi.

Ali Cura  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Kremlin: Orta Doğu’daki durumdan endişeliyiz

Moskova

Peskov, gazetecilere İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Orta Doğu’daki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu’da halihazırda "herhangi bir çözüm olasılığından bahsetmenin zor" olduğunu belirten Peskov, çözümün "tek bir ülkenin tekelinde" olduğuna dikkati çekti.

Peskov, "Barış yolu ülkelerden birinin tekelinde ve şu ana kadar herhangi bir başarıdan söz edilemiyor. Halihazırda herhangi bir olasılık da belirleyemiyoruz. Bu da muhtemelen durumu daha da potansiyel olarak tehlikeli hale getiriyor." dedi

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasını "potansiyel olarak son derece tehlikeli" diye nitelendiren Peskov, çatışmanın genişlemesinin bölgenin tamamen istikrarsızlaşmasına neden olacağını bildirdi. Peskov, "Tabii bu bizim için son derece endişe verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir televizyon kanalına verdiği röportajda, çatışmaların sona ermesinin pek çok kişinin sandığından daha yakın olduğunu belirtmesine ilişkin ise Peskov, "Her savaş öyle ya da böyle barış ile biter. Bizim için hedeflerimize ulaşmanın başka alternatifi kesinlikle yok. Bu hedeflere öyle ya da böyle ulaşıldığında özel askeri operasyon tamamlanacak." şeklinde konuştu.

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