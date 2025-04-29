Dolar
38.44
Euro
43.93
Altın
3,316.64
ETH/USDT
1,822.00
BTC/USDT
94,653.00
BIST 100
9,272.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Esenboğa Havalimanı’nda Hac Uğurlama Programı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Dünya

Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes önerisine doğrudan karşılık vermeyerek "manipülasyondan ötesini" yaptığını söyledi.

Ali Cura  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor

Moskova

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Putin’in 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece başlayıp 10 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan geceye kadar ilan ettiği ateşkesi “manipülasyon” olarak nitelendirmesi hakkında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Sözcü Peskov, “Manipülasyon, Putin'in böyle bir girişimine (ateşkese) doğrudan karşılık vermemektir. Bu, manipülasyondan daha fazlasıdır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy'nin ateşkesin 30 gün olması gerektiği yönündeki görüşüne ilişkin de yorum yapan Peskov, tüm nüanslar çözülmeden böylesine uzun vadeli bir ateşkesten söz etmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında barışçıl çözüm sürecinin önemine vurgu yapan Peskov, "Gerçekten (Zelenskiy’nin devlet başkanlığı konusunda) meşruiyetle ilgili yasal sorunlar var. Ancak bu durumda, barışçıl çözüm sürecine girmeye yönelik çıkarlar her şeyden önce geliyor. Öncelikli olan bu müzakere sürecini başlatmak, diğer her şey ikincildir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı
AYM'den hekimler hakkındaki disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi esnafı atıklardan şikayetçi
Türkiye ve İtalya arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı
İstanbul'da yılın ilk hac kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı

Benzer haberler

Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor

Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor

Ukrayna: Rusya, gerçekten barış istiyorsa derhal ateşkesi uygulamalı

Rusya, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etti

Trump'tan, barış çabalarına rağmen Ukrayna'ya saldıran Rusya için "hayal kırıklığı" açıklaması

Trump'tan, barış çabalarına rağmen Ukrayna'ya saldıran Rusya için "hayal kırıklığı" açıklaması
Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2 trilyon 718 milyar dolarla rekor yeniledi

Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2 trilyon 718 milyar dolarla rekor yeniledi
Rubio'dan "Rusya-Ukrayna yakın zamanda anlaşmazsa zamanımızı ayırmaya devam edemeyiz" mesajı

Rubio'dan "Rusya-Ukrayna yakın zamanda anlaşmazsa zamanımızı ayırmaya devam edemeyiz" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet