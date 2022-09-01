Dolar
18.20
Euro
18.18
Altın
1,698.32
ETH/USDT
1,561.70
BTC/USDT
19,990.00
BIST 100
3,167.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantılarının ardından basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nurdağı - Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Kremlin: (AB'nin Ruslara vize kısıtlaması) Bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını duyurmasına tepki göstererek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak.” dedi.

Emre Gürkan Abay, Ali Cura   | 01.09.2022
Kremlin: (AB'nin Ruslara vize kısıtlaması) Bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını duyurmasına tepki göstererek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak. Bu adım, devam eden bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karardır.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa’yı suçlayan Peskov, “Gazprom, yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır ve istekli. Ancak mevcut durumda, Avrupa tarafı Gazprom'un çalışmasını engelleyen yasal ve teknolojik engeller koydu.” şeklinde konuştu.

Gazprom’la iş yapan taraflara sağduyu çağrısında bulunan Peskov, “Bu bir kriz senaryosu. Gazprom’la iş yapan taraflara karşı sağduyu çağrısında bulunmak istiyorum, ancak şu ana kadar sadece ciddi bir sağduyu eksikliğine sahip oldukları sonucuna varabiliriz.” diye konuştu.

Rusya'dan AB'nin vize adımına tepki

Peskov, AB’nin Rusya ile 2007'de yapılan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını bildirmesini de değerlendirerek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak. Bu adım, devam eden bir dizi saçmalıktaki bir başka gülünç karardır. Elbette bu anlaşmadan çekilmek Avrupalılar için de durumu zorlaştıracak.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da AB’nin Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını duyurmasına tepki gösterdi.

Rus karşıtı AB ülkelerinin, Rus vatandaşlarını kendi devletlerinin bağımsız dış politikasını destekledikleri için “cezalandırmaya” karar verdiklerini belirten Zaharova, bu girişimin arkasında, başka bir ülkenin içişlerine açık bir müdahaleden başka bir şey olarak değerlendirilemeyecek olan Rus toplumunu bölme girişimleri görüldüğünü ifade etti.

Bu şekilde AB’nin, politikalarının gerçek hedeflerini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Zaharova, “AB'nin yaptırım politikasının sıradan Rus vatandaşlarına yönelik olmadığına dair son yıllarda yapılan açıklamaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığı artık herkes tarafından aşikar. İnsanlar arasındaki mantıksız, ‘köprüleri yakma’ politikasında AB gibi olmayacağız, ama aynı zamanda vatandaşlarımızın çıkarlarını korumak ve kendi ulusal güvenliğimizi sağlamak için misilleme yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı
Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir
Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı

Benzer haberler

Kremlin: (AB'nin Ruslara vize kısıtlaması) Bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar

Kremlin: (AB'nin Ruslara vize kısıtlaması) Bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Rusya: UAEA'den Zaporijya Nükleer Santrali konusunda "objektiflik" bekliyoruz

Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrı ev kuruyor

Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrı ev kuruyor
AB, üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeyi planlıyor

AB, üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeyi planlıyor
AB: Türk vatandaşlarına verilen vizelerin oranı düzenli şekilde artıyor

AB: Türk vatandaşlarına verilen vizelerin oranı düzenli şekilde artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet