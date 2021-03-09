Euro
9.08
Dolar
7.64
BIST 100
1,547.26
Altın
1,707.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin, ABD’nin Rusya’ya siber saldırı planı iddialarından endişe duyuyor

ABD’nin önde gelen bir gazetesinde böyle bir saldırının duyurulmasının ciddiyetine işaret eden Kremlin Sözcüsü Peskov, bu bilginin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Ali Cura   | 09.03.2021
Kremlin, ABD’nin Rusya’ya siber saldırı planı iddialarından endişe duyuyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rus hükümetinin iç sistemlerine yönelik siber saldırı gerçekleştireceğine dair iddiaları "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin "ABD'nin Rusya’ya yönelik siber saldırı planlandığı" yönündeki haberini değerlendirdi.

ABD’nin önde gelen bir gazetesinde böyle bir saldırının duyurulmasının ciddiyetine işaret eden Peskov, bu bilginin "endişe verici" olduğunu belirtti. Peskov, "Bu, uluslararası siber suçtan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Gazetenin, ABD’nin siber suça iştirak etmesi olasılığını kabul etmesinin aşırı endişelerinin nedeni olduğunu vurgulayan Peskov, Rus devletinin hiçbir zaman siber terörizm ve siber saldırılara karışmadığını savundu.

New York Times, 7 Mart’ta Washington yönetiminden bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, Rus kaynaklı olduğu iddia edilen daha önceki siber saldırılara karşılık ABD’nin 3 hafta içinde Rus devletinin iç sistemlerine yönelik bir dizi siber saldırı düzenleyeceğini öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü
'Hayatımı kaybetme korkusu yaşadım'
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Benzer haberler

Kremlin, ABD’nin Rusya’ya siber saldırı planı iddialarından endişe duyuyor

Kremlin, ABD’nin Rusya’ya siber saldırı planı iddialarından endişe duyuyor

Lavrov: İran ile anlaşmanın farklı ele alınması gerekiyor

Rusya'da fiyat artışlarını frenlemek için piyasa sürekli takip edilecek

İran: ABD ile tutuklu değişimine hazırız

İran: ABD ile tutuklu değişimine hazırız
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü
Trump'ın eski danışmanı Stone'nin koruması Kongre baskınıyla ilgili gözaltına alındı

Trump'ın eski danışmanı Stone'nin koruması Kongre baskınıyla ilgili gözaltına alındı