Euro
6.55
Dolar
5.93
BIST 100
122,540.20
Altın
1,560.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

İlyas Tayfun Salcı   | 23.01.2020
Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

Londra

İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

AB koronavirüs riskini 'düşük'ten 'orta' seviyeye çıkardı

İngiltere'den vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle Vuhan'a seyahat uyarısı

Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı, Kraliçe'nin onayı bekleniyor

Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı, Kraliçe'nin onayı bekleniyor
Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı

Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı
Süper zengin elitler gençlerin 'Londra hayalini' yıktı

Süper zengin elitler gençlerin 'Londra hayalini' yıktı