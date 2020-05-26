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Dünya

Kovid-19 Macron'un popülaritesini düşürdü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 33'e düştü.

Yusuf Özcan   | 26.05.2020
Kovid-19 Macron'un popülaritesini düşürdü

Paris

Odoxa araştırma şirketinin anketine göre, salgın nedeniyle Macron'un popülaritesi 7 puan azalarak yüzde 33'e geriledi. 

Ankete katılanların yüzde 35'i Macron'u iyi bir cumhurbaşkanı olarak nitelendirirken, yüzde 65'i Macron'un politikalarını doğru bulmadığı görüşünü paylaştı.

Ankette Başbakan Edouard Philippe'in popülaritesine de yer verildi. Buna göre yüzde 46 oranıyla Philippe'in popülaritesinin Macron'dan yüksek olduğu kaydedildi.


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