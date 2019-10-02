Kosova'daki seçimde eski UÇK komutanları ön planda
Kosova'da pazar günü yapılacak erken genel seçimde parti ve ittifakların başbakanlık için belirlediği isimler arasında eski UÇK komutanları dikkat çekiyor.
Priştine
Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın istifasının ardından 6 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde, başbakanlık koltuğu için yarışacak isimler arasındaki bir kez daha Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanları ön plana çıkıyor.
Kosova'daki seçim geleneği gereği, tüm parti ve ittifaklar seçimden önce başbakanlık makamı için kimi belirlediklerini açıklıyor ve bu isim üzerinden de oy çekmeyi amaçlıyor. Bu isim kimi zaman partinin genel başkanı olurken, kimi zaman da kamuoyunun tanıdığı bir kişi olabiliyor.
Pazar günkü seçimde yarışacak parti ve ittifakların gösterdiği 5 adaydan 3'ünün eski UÇK komutanları olması dikkat çekiyor.
İstifa eden Haradinaj'ın yanı sıra eski Meclis Başkanı Kadri Veseli ile eski Başbakan Yardımcısı Fatmir Limaj, 1990'lı yıllarda yaşanan Kosova Savaşı'nda UÇK'nin öne çıkan komutanları arasında yer alıyordu.
Bu üç ismin yanı sıra muhalif lider Albin Kurti ile ülke tarihindeki ilk kadın başbakan adayı olan Vjosa Osmani de başbakanlık için yarışacak isimler arasında bulunuyor.
Erken seçim süreci
Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, başbakanlık görevinden istifa etti.
Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski UÇK komutanının istifa kararının ardından meclis feshedildi ve erken seçim kararı alındı.
Pazar günü Kosova tarihindeki 7. genel seçim yapılacak. Bugüne kadar yapılan seçimlerin 4'ünün erken seçim olması dikkati çekiyor.
Kosova'da 111 bin 173'ü yeni seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 937 bin 869 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Seçimde aralarında Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) de bulunduğu toplam 20 siyasi parti ile 4 ittifak yarışacak.
50 bine yakın gözlemci seçimi izleyecek
Kosovalı seçmenler ülke genelinde kurulacak 895 seçim merkezinde oy kullanabilecek.
Seçimi, aralarından Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerin de yer aldığı 50 bine yakın gözlemci takip edecek.
120 sandalyeli meclise girebilmek için yarışacak parti ve ittifakların 25 Eylül'de başlayan seçim kampanyaları 4 Ekim'de sona erecek.
Adaylar ve partileri
Yüzde 5 seçim barajı bulunan ülkede, "Vakat" isimli ittifak çatısı altında Boşnak Demokrat Partisi (DSB), Vatan Demokrat Partisi (DSV) ve Birleşik Boşnak Partisi (USB) yer alırken, Haradinaj'ın liderliğindeki Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ile Sosyal Demokrat Parti (PSD) ikinci bir ittifakı oluşturuyor.
Sosyal Demokrat Girişim (NISMA), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Adalet Partisi (PD) üçüncü ittifakın içinde yer alırken, "Sloboda" isimli dördüncü ittifak ise Kosova Kalkınma Partisi (PSK) ve Yeni Kosova Partisinden (NPK) oluşuyor.
AAK-PSD ittifakının başbakanlık için adayı Haradinaj, NISMA-AKR-PD ittifakının adayı Limaj, Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) adayı Kurti, Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) adayı Osmani ve Kosova Demokratik Partisinin (PDK) adayı ise Veseli olacak.
Seçim kampanyalarında ön plana çıkanlar
Parti ve ittifakların seçim kampanyaları boyunca en fazla hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele, ekonomik kalkınma ve istihdam, gençlerin ülkeden göç etme eğilimini durdurma ve mevcut sınırlarla ülkenin AB'ye entegrasyonu gibi vaatler ön plana çıktı.
Öte yandan, Kosova ile bu ülkeyi hala kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan arasındaki diyalog süreci seçim kampanyalarında gündeme gelmezken, hiçbir adayın Kosova vatandaşlarına vize serbestisi vaadinde bulunmaması da dikkat çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.