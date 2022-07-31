Kosova'da siren sesleri duyuldu
Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu.
Belgrad/Priştine
Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.
Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, AA'ya yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.
Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu https://t.co/NK1PNG2Tf9 pic.twitter.com/R0r0fiLefQ— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 31, 2022
Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.
Bu arada, Kosova hükümeti, kimlik kartları ve araç plakaları için yarından itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.
Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.
Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece açıklama yapması bekleniyor.
Kosova Başbakanı Kurti, Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti:
Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajda, Kosova ile Sırbistan arasındaki son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sırbistan’dan ülkeye giriş çıkışlar için talep edilen belgeler daha yürürlüğe girmeden Kosova’nın kuzeyindeki yasa dışı Sırp yapıları tarafından yolların kapatıldığını ve silah seslerinin duyulduğunu söyleyen Kurti, bunun öncesinde Belgrad ve Raşka’da korku ve tehdit açıklamaları ve toplantıları yapıldığını aktardı.
Bugünkü agresif eylemlerin buralarda planlanıp kışkırtıldığını, ayaklanmaların ana sorumlularının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Hükümeti'nin Kosova Ofisi Müdürü Petar Petkovic olduğunu öne süren Kurti, şu ifadeleri kullandı:
"Kosova hükümeti, ayrım yapmaksızın tüm vatandaşları ve ortak ülkemizin tamamı için hukuku, anayasacılığı, barışı ve güvenliği seven, bunlara saygı duyan ve uygulayan demokratik ve ilericidir. Devletimizin asayiş ve güvenlik organları bilgi topluyor, durumu izliyor ve kanun ile vatandaşların, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzü savunma doğrultusunda hareket edecek."
Kurti, hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Kosova Polisinin yayımlayacağı yazılı açıklamaların dikkatlice takip edilmesi çağrısında bulundu.
Belgrad'taki basın kuruluşları ile Kosova'da Belgrad'a bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hizmet eden medyanın yanlış bilgilendirilmelerine izin verilmemesini isteyen Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlerleyen saatler, günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir. İyi tanıdığımız Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıyayız. Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız. Birlikte, ülkenin her köşesine yerleştirerek düzen ve kanunu sağlamayı başarıyoruz. Desteğiniz için teşekkürler."
Kosova Hükümeti daha önce aldığı karar doğrultusunda, ülkede "yasa dışı" bir biçimde bulunan araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecinin 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurmuş, bu süre zarfında vatandaşların birçok kolaylıktan yararlanma imkanına sahip olacağını bildirmişti.
Aynı şekilde 1 Ağustos itibariyle hükümetin bir ay önce aldığı karar doğrultusunda Sırbistan kimlik belgeli şahıslara ilişkin mütekabiliyet tedbirinin de uygulanacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda ülkeye, Sırp makamları tarafından verilen kimlik belgeleriyle gireceklere, Kosova'da kaldıkları süre boyunca kimlik belgeleri yerine geçecek bir beyan belgesi verileceği aktarılmıştı.
Kosovalı yetkililerce, aynı ilkenin Belgrad tarafından da Kosova vatandaşlarına 11 yıldır uygulandığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.