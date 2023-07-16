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Dünya

Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’ların ülkeye ulaştığını açıkladı.

Eren Beksaç  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı

Kosova

Başbakan Kurti, Bayraktar TB2 SİHA’nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kosova artık daha da güvenli." notuyla paylaştı.

Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ile Kosova bayraklı Bayraktar TB2 önünde poz veren Kurti, paylaşımında, "Türkiye'den devlet olarak satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik! İki yıllık yönetimimizde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık daha da güvenli!" ifadelerine yer verdi.

Kurti ayrıca FSK subaylarının SİHA kullanımına ilişkin eğitimini tamamladığını bildirdi.

Kosova’nın kaç adet Bayraktar TB2 satın aldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

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