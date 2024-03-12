Dolar
32.05
Euro
35.00
Altın
2,160.20
ETH/USDT
4,031.10
BTC/USDT
72,230.00
BIST 100
9,071.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

Korsikalılar özerklik metni üzerinde uzlaştı

Fransa hükümeti, Korsika Adası'nda bağımsızlık yanlıları ve sağcıların özerklik konusunda ortak bir metin üzerinde uzlaştığını bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Korsikalılar özerklik metni üzerinde uzlaştı

Ankara

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Korsikalı siyasi temsilciler ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ve "geniş kurumsal bir anlaşmaya" vardıklarını duyurdu.

Korsika Yürütme Konseyinin özerklik yanlısı Başkanı Gilles Simeoni ve Korsika Ulusal Meclisindeki Horizons grubunun Başkanı Laurent Marcangeli ile bir araya gelen Darmanin, üzerinde uzlaşılan özerklik metninin Korsika Ulusal Meclisinde görüşüleceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2023'te Ada'ya yaptığı ziyarette "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yaparak, bağımsızlık yanlıları ve sağcılara özerklik konusunda bir metinde uzlaşmaları için 6 ay süre tanımıştı.

Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.

Korsika Adası

Napolyon Bonapart'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
Diyanet'ten "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" iddiasına ilişkin açıklama
İstiklal Marşı 103 yıl önce bugün kabul edildi
Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Korsikalılar özerklik metni üzerinde uzlaştı

Korsikalılar özerklik metni üzerinde uzlaştı

Mali asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aya Nakamura Fransa'da ırkçı saldırıların hedefi oldu

Fransa'da devlet kurumlarına "benzeri görülmemiş yoğunlukta" siber saldırı

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti
Macron, "ölmeye yardım" diye nitelediği yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini açıkladı

Macron, "ölmeye yardım" diye nitelediği yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini açıkladı
Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı

Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet