Körfez krizinde gözler KİK Zirvesi'nde
Katar'ın, Riyad'da düzenlenecek KİK Zirvesi'ne hangi seviyede katılacağı, sıkça dillendirilen "Körfez krizinde yumuşamaya gidiliyor" yorumlarının ne derece gerçeği yansıttığı hakkında fikir verecek.
Doha
Haziran 2017'den bu yana devam eden Katar ablukasının neden olduğu Körfez krizinde, son dönemde futbolun da etkisiyle "kısmi yumuşama" sürecine girildiği yorumları yapılırken, gözler 10 Aralık Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'ne çevrildi.
Körfez'deki krizin birçok alanda devam etmesine rağmen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Riyad'da yapılacak zirve için Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'ye resmi davet mektubu gönderdi.
Katar, kriz sonrası düzenlenen KİK zirvelerinden daha önce de davet aldı ve krizin çözümü konusunda herhangi bir ortam bulunmamasına rağmen her seferinde söz konusu toplantılarda hazır bulunmayı tercih etti. Haziran 2017'den bu yana düzenlenen üç KİK Zirvesi'nden birine Katar Emiri Al Sani bizzat katılırken, diğer ikisinde ise Doha yönetimi başbakan ve bakan düzeyinde temsil edildi.
KİK'in 10 Aralık'ta düzenlenecek zirvenin eksiksiz gerçekleşeceğine dair açıklama yapmasına rağmen, Katar'dan ise henüz katılım konusunda resmi bir duyuru yapılmadı.
Doha'nın Riyad'da düzenlenecek zirveye ne seviyede katılacağı, Katar'da gerçekleştirilen 24. Körfez Ulusları Kupası'na Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn milli takımlarının katılması sonrası sıkça dillendirilen "Körfez krizinde yumuşamaya gidiliyor" yorumlarının ne derece gerçek olduğu hakkında fikir verecek.
2017'deki KİK Zirvesi'ne Katar Emiri Al Sani bizzat katıldı
Körfez krizinin patlak vermesinin ardından ilk KİK Zirvesi, Aralık 2017'de Kuveyt'in ev sahipliğinde yapıldı.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın yönettiği zirveye Katar Emiri Al Sani de davet edildi.
Al Sani'nin Katar heyetinin başında ülkesini temsilen bizzat katıldığı zirveye, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Umman ise liderler düzeyinde bir katılım göstermedi.
Bu toplantı KİK'in 1981 yılında kurulduğundan bu yana, "liderler düzeyinde en düşük katılımlı zirve" olarak tarihe geçti.
Açılış ve kapanış kısmı 20 dakika olmak üzere toplamda 70 dakika süren toplantı, aynı zamanda "en kısa süreli zirve" oldu.
Körfez krizinden sonra düzenlenen ilk büyük toplantı olması ve Kuveyt'te yapılması dolayısıyla zirvenin bir uzlaşı kapısı açması beklenirken, yayınlanan sonuç bildirgesinde krizden hiç söz edilmemesi hayal kırıklığına neden oldu.
2018'deki KİK Zirvesi'nde Katar, bakan düzeyinde temsil edildi
Umman'da düzenleneceği açıklanan 2018'deki KİK Liderler Zirvesi, son anda yapılan bir değişiklikle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi.
Kral Selman, kendi ev sahipliğinde yapılacak zirveye Katar Emiri Al Sani'yi de davet etti.
Katar, zirveye hangi düzeyde katılım göstereceğini son ana kadar açıklamazken, Doha'yı toplantıda Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi temsil etti.
Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize yer verilmeyen sonuç bildirgesinde, "KİK'e bağlılık ve üyeler arası dayanışma" vurgulandı.
2019'daki olağanüstü KİK Zirvesi: Katar'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret
BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari kargo gemisinin 12 Mayıs'ta sabotaja uğraması ve Suudi Arabistan'daki iki pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta saldırı düzenlenmesinin ardından Riyad yönetiminin çağrısıyla Mekke'de gerçekleştirilen olağanüstü KİK Zirvesi'ne, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani katıldı.
Bu, Körfez'deki krizin başladığı Haziran 2017'den sonra Katar'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği en üst düzeydeki ziyaret oldu.
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Katar Emiri Al Sani'ye davet mektubu gönderdiği bu zirve Mekke'de iki gün sürdü.
İran'a karşı birlik mesajlarının verildiği KİK Zirvesi sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, KİK ülkeleri ile ABD arasında bölgenin güvenlik ve istikrarını tesis edecek ikili anlaşmalar yapıldığına işaret edildi ve ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımların destekleneceği vurgulandı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.