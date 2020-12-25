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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü

Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) giden bir yolcu teknesinin Albert Gölü'nde alabora olması sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tufan Aktaş   | 25.12.2020
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü

Kinşasa

KDC'nin Ituru vilayetine bağlı Wangongo bölgesinin ileri gelenlerinden Vital Adubanga, yaptığı açıklamada, Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden teknenin Kolokoto kasabası yakınlarında battığını ve ölenlerin çoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından ötürü ülkesine yasal yollarla dönemeyen Kongolular olduğunu söyledi. 

"Şu ana kadar 33 ölü ve 7 hayatta kalan kişi tespit ettik." diyen Adubanga, Kongolu tüccarların Kovid-19 salgınının ardından Uganda'da mahsur kaldığını, gece yarası Albert Gölü üzerinden tekne ve kanolarla ülkelerine dönmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğu tahmin ediliyor.

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