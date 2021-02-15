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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gölde gemi battı: 60 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısında bulunan Mai-Ndombe Gölü'nde bir geminin batması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Emin Dönmez   | 15.02.2021
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gölde gemi battı: 60 ölü

Ankara

İnsani Yardımlar Bakanı Steve Mbikayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mai-Ndombe Gölü'nde 700'den fazla yolcuyla seyreden aşırı yüklü geminin battığını duyurdu.

Kazadan sorumlu olan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Mbikayi, 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 300 kişinin kurtarıldığını ve yüzlerce kişinin de arama kurtama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür deniz kazalarına, gemilerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları sebep oluyor.

Ülkede yeterli asfalt yolların bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.

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