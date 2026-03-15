Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,110.60
BTC/USDT
71,619.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Kongo Cumhuriyeti'nde seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Ahmet Emin Dönmez  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 2,6 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Petrol zengini ülkede 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüten mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, seçimlerde favori aday olarak gösteriliyor.

Nguesso, aralarında Cumhuriyetçi Hareketin lideri Destin Gavet, Egemenler Partisi lideri Dave Mafoula ve akademisyen Vivien Romain Manangou'nun olduğu 6 adayla yarışıyor.

Bazı muhalefet partileri ise seçim sürecinde adil rekabet koşullarının bulunmadığını ve seçim uygulamalarının şeffaf olmadığını ileri sürerek seçimleri boykot ediyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemezse, seçim ikinci tura kalacak ve ikinci tur, ilk tur sonuçlarının resmen açıklanmasından 21 gün sonra yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin açıklama
Filyos Bakım Merkezi, Türk enerji filosunun ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılıyor
Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı
İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet