Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
Kongo Cumhuriyeti'nde seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanıyor.
Yaounde
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 2,6 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.
Petrol zengini ülkede 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüten mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, seçimlerde favori aday olarak gösteriliyor.
Nguesso, aralarında Cumhuriyetçi Hareketin lideri Destin Gavet, Egemenler Partisi lideri Dave Mafoula ve akademisyen Vivien Romain Manangou'nun olduğu 6 adayla yarışıyor.
Bazı muhalefet partileri ise seçim sürecinde adil rekabet koşullarının bulunmadığını ve seçim uygulamalarının şeffaf olmadığını ileri sürerek seçimleri boykot ediyor.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemezse, seçim ikinci tura kalacak ve ikinci tur, ilk tur sonuçlarının resmen açıklanmasından 21 gün sonra yapılacak.