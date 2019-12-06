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Dünya

Kolombiyalı yerlilerden, hükümete 'başkente yürürüz' tehdidi

Kolombiya'da, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmadığını iddia eden yerliler, hükümeti başkent Bogota'ya yürümekle tehdit etti.

Lokman İlhan   | 06.12.2019
Kolombiyalı yerlilerden, hükümete 'başkente yürürüz' tehdidi Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bolivar

Ülkede 21 Kasım'dan bu yana ilan edilen 3 genel grev ve sayısız protesto gösterisine destek veren Cauca Bölgesel Yerli Konseyi (CRIC) üyelerinden Herney Flor, W Radio'ya yaptığı açıklamada, daha önce kendileriyle varılan anlaşmalara uymadığını iddia ettiği hükümete "net cevap vermesi" için 7 Aralık'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu. 

Flor, aksi durumda ülkenin güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinden 30 bin kişi ile yola çıkarak, başkentteki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya yürüyeceklerini vurguladı.

Kolombiya'da yerlilerin yoğun olarak yaşadığı Cauca'da iki yıl önce protesto gösterileri yaşanmış, yerliler bölgedeki Panamericana kara yolunu uzun süre trafiğe kapatmıştı.

Hükümetle, toprak yönetimi ve eğitim gibi konularda ortak çalışma masası kurulması konusunda anlaşan yerliler, protestoları bitirmiş ve yolu tekrar araç geçişlerine açmıştı.

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