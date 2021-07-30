Euro
10.06
Dolar
8.47
BIST 100
1,391.64
Altın
1,827.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor

Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde, çoğunluğu Haitili 9 bin göçmen ABD'ye gitmek için sınırların açılmasını bekliyor.

Sinan Doğan   | 30.07.2021
Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bolivar

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Necocli kasabasına gelen 9 bini aşkın göçmen, ABD'ye ulaşmak için Kolombiya Panama sınırının açılmasını istiyor.

Kolombiya göç yetkilileri, göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, ülkenin sınırlarında ve yollarında düzensiz geçişlerin durdurulması için önlemlerin arttırılacağını açıkladı.

Yılbaşından bu yana sayıları 25 bine yaklaşan düzensiz göçmen tespit edildiğini dile getiren yetkililer, çetelerin göçmenleri sömürdüğünü ve cinsel istismar yaptığını söyledi.

Kolombiya Göçü Direktörü Juan Francisco Espinosa, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 200 kişinin yakalandığını belirterek, "Kaçakçılar, göçmenleri kullanarak kuzeye doğru uyuşturucu kuryeliği yaptırıyorlar, göçmen kaçakçılarına tolerans tanınmayacak. Bunlar, vicdansız ve insan ticareti yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
Biden, Kovid-19 vaka artışlarına karşı federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu getirdi
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

Benzer haberler

Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor

Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor

Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi

ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kuveyt'ten mesaj verdi: İran'la müzakereler sonsuza kadar devam etmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kuveyt'ten mesaj verdi: İran'la müzakereler sonsuza kadar devam etmeyecek
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı 'Kolombiyalı paralı askerler' sektörünü tartışmaya açtı

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı 'Kolombiyalı paralı askerler' sektörünü tartışmaya açtı