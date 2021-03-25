Euro
9.38
Dolar
7.90
BIST 100
1,413.86
Altın
1,733.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi yaşamını yitirdi.

Sinan Doğan   | 25.03.2021
Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Bolivar

Ülke basındaki haberlere göre, Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), yağmur sezonunun başlamasından bu yana ülkenin birçok bölgesinde nehir taşkınları ve toprak kaymalarının meydana geldiğini bildirdi.

Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteren aşırı yağışların yol açtığı sellerde 45 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca 23 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Sel ve taşkınlardan 3 bin 451 ailenin etkilendiği, 36 bin kişinin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Kolombiya'nın başlıca eyaletlerinden Antioquia, Valle del Cauca, Narino, Huila ve Cundinamarca yağışlardan en çok etkilenen bölgeler olarak geçti.

Yetkililer, yağmur sezonu dolayısıyla halka, dere, su yolları ve ırmak kenarlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu
ABD'de barınaklarda tutulan yüzlerce refakatsiz göçmen çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü

Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü

Brezilya'da Kovid-19'dan ölümlerde yeni rekor kırıldı

Brezilya'da son 24 saatte 1383 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 648 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 648 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı

Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 216 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 216 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti