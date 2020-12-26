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Dünya

Kolombiya'da Noel kutlamalarında 8 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel kutlamalarında 8 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 26.12.2020
Kolombiya'da Noel kutlamalarında 8 kişi öldü Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bolivar

El Tiempo gazetesinin haberine göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel kutlamaları esnasında kentin çeşitli yerlerinde 8 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. 

Yetkililer, cinayet oranında geçen yılki Noel'e kıyasla yüzde 76 oranında düşüş olduğnu belirtti.

Ayrıca Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen kuralları ihlal eden 1202 kişiye ceza kesildi.

Öte yandan ülke geneli sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Kolombiyalılar bu yıl Noel kutlamalarını evlerinde geçirdi.

50 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 550 binin üzerinde.

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