Euro
10.20
Dolar
8.37
BIST 100
1,459.57
Altın
1,873.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyor

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapan binlerce kişi, Ulusal Grev Komitesi'nin çağrısı üzerine ülkenin birçok kentinde yürüyüşler düzenledi.

Sinan Doğan   | 20.05.2021
Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyor Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bolivar

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı. Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Santander gibi kentlerde yürüyüşler gerçekleştiren binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye devam ediyor. Campin Stadyum'u önünde toplanan gençler protesto gösterilerine devam etti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi arasında devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle bugün ülkenin önemli şehirlerinde dev gösteriler düzenleyen binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin politikalarını protesto etti.

Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Kentin en hareketli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, araçların geçişine uzun süre izin vermezken, bazı gruplar otobüslere, duraklara ve trafik ışıklarına zarar verdi.

Bir önceki Devlet Başkanı adayı solcu Gustavo Petro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sosyal politikaları değiştirmek, barış ve demokrasi için, değişimi başarmak için gençlerin ulusal müzakere kapasitesini hızlı şekilde organize etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Protestoculara artık saldırılar durmalı"

Kolombiya Eğitimciler Federasyonu Başkanı ve Komite Sözcüsü William Velandia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede neler olup bittiğini anlamak istemediğini vurgulayarak, "Müzakere etmek istiyoruz ama bu hükümetin siyasi iradesi yok. Ona (Devlet Başkanı) müzakereleri oturup konuşmak için garantiye ihtiyacımız olduğunu söyledik, protestoculara artık saldırılar durmalı. İçişleri Bakanı (Daniel Palacios) ile yaptığımız iki görüşmede de aynı cevapları verdik." ifadelerini kullandı.

Hükümetin tavrının değişmediği taktirde protestolardan vazgeçmeyeceklerini dile getiren sendika temsilcileri, barışçıl şekilde sokaklarda kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Medellin'de yerliler "Minga" gösterileri düzenledi

Kolombiya'da liderlerinin ortak "Minga" çağrısıyla protesto gösterileri organize eden yerliler, ülkenin 2. büyük kenti Medellin'de yürüyüşler gerçekleştirdi.

Öğrenci gruplarının da katılımıyla cadde boyunca kendilerine has müzik ve şarkılarla ilerleyen yerliler, hükümeti protesto etti.

Öte yandan Sivil Toplum Kuruluşları, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısını 51 olarak açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti

Benzer haberler

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyor

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyor

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin sembol ismi Jesus Santrich Venezuela'da öldürüldü

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi yeniden bir araya gelecek

Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi yeniden bir araya gelecek