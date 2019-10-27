Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.

Lokman İlhan   | 27.10.2019
Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Bogota

Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanlığınca kullanılan Bell 412 tipi helikopterin ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesinde radardan kaybolduğu duyuruldu. 

Helikopterin son görüldüğü bölge Alban kenti kırsalındaki Monasterio tepesi civarında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerin ailelerinine de haber verildiği aktarıldı.

Halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadı

Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise helikopterin, 2017 yılında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtildi.

Haberlerde ayrıca bu yıl başlarında Kolombiya'ya kaçak giren, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği bilgileri paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu