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Dünya

Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saadet Firdevs Aparı  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında bulunan Cartago şehrinin 5 kilometre güneydoğusunda olduğunu bildirdi.

Derinliği 60,7 kilometre olarak açıklanan depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

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