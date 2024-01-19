Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'nın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında bulunan Cartago şehrinin 5 kilometre güneydoğusunda olduğunu bildirdi.
Derinliği 60,7 kilometre olarak açıklanan depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.