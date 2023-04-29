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Dünya

Kolombiya'da 5,5 ton kokain ele geçirildi

Karayip Denizinde Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 5,5 ton kokain ele geçirildi.

Sinan Doğan  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Kolombiya'da 5,5 ton kokain ele geçirildi

Bolivar

Kolombiya Donanması, Hava Kuvvetleri, Panama Hava Kuvvetleri ve ABD'nin desteğiyle Morrosquillo Körfezine 120 mil mesafede uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5,5 ton kokaine el konulduğu, dördü Kolombiyalı biri Panamalı 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerini fark eden uyuşturucu üyeleri bir miktar kokaini denize döktü.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 184 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Uyuşturucu kaçakçılarına tarihi darbelerden biri vuruldu. Kolombiya Donanması 5,5 ton kokain ile 18 milyon dolar nakit para ele geçirdi." ifadesini kullandı.

Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.


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