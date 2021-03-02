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Dünya

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC), yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17:57'de merkez üssü Antioquia yönetim bölgesine bağlı Urrao kasabasında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sinan Doğan   | 02.03.2021
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Bolivar

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

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