Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC), yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17:57'de merkez üssü Antioquia yönetim bölgesine bağlı Urrao kasabasında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bolivar
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.
Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.