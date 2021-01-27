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Dünya

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.57'de merkez üssü Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı La Victoria kasabası olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sinan Doğan   | 27.01.2021
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Bogota

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.57'de merkez üssü Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı La Victoria kasabası olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

158 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.








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