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Dünya

Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı

Kolombiya hükümeti bugün başlayan genel grev nedeniyle bütün kara ve su sınırlarını geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

Sinan Doğan   | 21.11.2019
Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı

Ankara

El Tiempo gazetesinin haberine göre, Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, genel grev nedeniyle kara sınırları ve limanlardaki gümrük kapılarının, tedbiren 2 günlüğüne kapatılacağı belirtildi. 

Açıklamada, "22 Kasım'a kadar ülkenin kara ve deniz sınırları geçişe kapatılacaktır." ifadesi yer aldı.

Yetkililer, bugünden geçerli olmak üzere ülkeye sınırı olan Ekvador, Peru, Brezilya ve Venezuela dahil tüm deniz, nehir ve kara sınır geçişlerinin kapatılacağını söyledi.

Söz konusu önlemin ülkenin farklı şehirlerinde organize edilecek yürüyüş ve gösterilerde güvenliğin sağlanması için alındığı belirtildi.

Tedbir süresince ülkeye hava yolu ile yolcu ve mal trafiği sürecek.

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